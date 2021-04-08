В Воронежском заповеднике восстановят 80-летний дендропарк

Фото с сайта Воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике стартовали работы по восстановлению дендропарка на территории Центральной усадьбы. Питомник здесь начали создавать еще в 1937 году. Под посадки для адаптации растений из разных частей света выделили участок площадью 0,1 га. В годы войны работы приостановили. Дендропарк возродили лишь в 1964 году, расширив его до 3,45 га.

- На территории дендропарка до начала 80-х годов проводилось культивирование древесно-кустарниковых растений и поддержание дорожно-тропиночной сети с твёрдым покрытием, - рассказали в заповеднике. - Здесь собрана коллекция древесно-кустарниковых (экзотических) видов из Америки, Дальнего Востока, Азии, Европы, а также представлены практически все виды местной дендрофлоры.

Нынешней целью авторов проекта стало создание дендрологического объекта для знакомства посетителей заповедника с природной флорой Центрального Черноземья.

С помощью волонтеров сотрудники заповедника создали план высадки растений. Ожидается, что в посадке саженцев примут участие более 50 волонтёров из Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и других городов России. Им также предстоит очистить участок от хлама, удалить кустарники, подготовить почву для посадки.

Восстановленный дендропарк станет одним из экскурсионных объектов заповедника.