Воронежская УК проигнорировала требование жилинспекции о регулировке температуры горячей воды в многоэтажке

Первые жалобы на температуру горячей воды воронежцы напавили в ГЖИ осенью прошлого года Фото: из архива «КП»

Еще в сентябре 2020 года жильцы многоэтажного дома №66а на улице Матросова начали забрасывать Государственную жилищную инспекцию жалобами на недостаточную температуру воды из горячего крана. Поскольку в тот момент в связи с эпидемией действовал запрет на выездные проверки, ведомство направило в адрес поставщика горячей воды и УК Ленинского района предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований предоставления коммунальной услуги.

Параллельно за нарушение сроков рассмотрения обращений жильцов дома директора УК оштрафовали на 26 тысяч рублей.

Как только был снят мораторий на очные проверки, инспектор ГЖИ выехал на место и выяснил, что у одного из заявителей температура горячей воды в ванной комнате составила + 47,3 ºC, на кухне + 49,2 ºC, при нормативной температуре +60 ºC. . Кроме того, в отношении руководителя составили протокол об административном правонарушении, наказание за которое предусматривает штраф до 100 тысяч рублей

По итогам проверки УК выдали предписание об устранении нарушений в срок до 25 марта. Но по истечении этого времени повторная проверка установила, что вода в горячем кране теплее не стала.

Ведомство выдало УК повторное предписание, а в отношении директора составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 тысяч рублей или их дисквалификацию на срок до трех лет.

- Вместе с тем, жилищный инспектор предложил жителю № 66А по ул. Матросова подать в ГЖИ заявление о защите его прав и законных интересов. После получения данного заявления госжилинспекция сможет обратиться в суд с иском к АО «УК Ленинского района» о понуждении исполнения предписания, - рассказали в ГЖИ области.

В случае неисполнения повторного предписания УК грозит исключение из реестра лицензий Воронежской области сведений об управлении домом № 66А по ул. Матросова г. Воронежа управляющей организацией АО «УК Ленинского района».