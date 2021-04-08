Росприроднадзор оценил ущерб воронежской Усманке в 4,1 млн рублей

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный Усманке «Липецкоблводоканалом» в декабре 2020 года, в 4,1 млн рублей. Если организация не оплатит его до 6 мая, сумму взыщут через суд.

Напомним, декабрьская экологическая катастрофа на Усманке потрясла всю страну. В реке погибло все живое. Сотрудники Воронежского заповедника первыми начали бить тревогу.

В итоге инспекторы Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора провели выездную проверку «Липецкоблводоканала», выявили 17 нарушений. Установили, что предприятие в период с 24 декабря 2020-го по 15 января 2021-го сбросило в Усмань сточные воды с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (аммоний-иона, АПАВ, БПК5, БПК, взвешенных веществ, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фосфат-иона, фторид-иона, хлорид-иона, ХПК, цинка). 26 февраля 2021 года «Липецкоблводоканал» и его должностных лиц за нарушение в области охраны окружающей среды оштрафовали на 702,5 тыс рублей. Предприятию обязали устранить выявленные нарушения.

Напомним, первые признаки отравления реки в заповеднике на территории Липецкой области появились в декабре прошлого года: вода приобрела темную окраску и запах канализации. В местах промоин в отверстиях открытой поверхности собралось огромное количество мертвой рыбы - из-за сброса в реку ядовитых стоков в ней погибло все живое.