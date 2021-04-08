Будущим воронежским призывникам организовали экскурсию на «Чижовский плацдарм»

Фото управы Ленинского района

8 апреля в Ленинском районе будущие солдаты-срочники встретились с представителями военного комиссариата, которые познакомили юношей с особенностями военной службы.

Старшие товарищи выступили перед призывниками со словами напутствия. Ветеран войны в Афганистане полковник авиации в отставке Евгений Правдухин пожелал успехов в службе и вручил будущим солдатам памятные сувениры от управы Ленинского района.

Администратор архитектурно-мемориального комплекса «Чижовский Плацдарм» Александр Кондауров рассказал новобранцам об истории этого военного рубежа, его значении в исходе битвы за Воронеж. Призывники узнали, чем жил Воронеж в годы Великой Отечественной войны и какие ужасы пришлось пережить нашим землякам в борьбе за свою Родину.

Весной 2021 года служить отправятся около 100 юношей из Ленинского района.