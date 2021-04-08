Воронежец, убивший ножом и вилкой соседа матери по коммуналке, пойдет под суд

Убийца нанес жертве 16 ударов ножом Фото: из архива «КП»

Следователи выяснили все обстоятельства уголовного дела в отношении 38-летнего воронежца, которого обвиняют в убийстве 50-летнего жителя коммунальной квартиры на улице Циолковского. Восстановленная ими картина выглядит так: 23 января обвиняемый приехал к матери, которая пожаловалась на притеснения со стороны ее 50-летнего соседа по коммуналке. Защитник, находясь под действием алкоголя, полез с разборками к обидчику матери. В процессе возникшей ссоры мужчина набросился на соседа с ножом, нанеся ему не менее 16 ударов в область головы, шеи и туловища. Но этого ему показалось мало, в завершение изверг два раза ткнул уже бесчувственное тело вилкой и добил жертву ногами и руками.

После этого мужчина спокойно вернулся в комнату к матери и лег спать. О происшедшем он сообщил в полицию утром. К тому времени его жертва давно была мертва.

- Первоначально обвиняемый, ранее судимый за различные имущественные преступления, дал признательные показания, однако в последующем отказался признавать умысел на убийство. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его вина подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами следственных и процессуальных действий, иными материалами уголовного дела, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал Матвей Сладких, руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России.