На воронежском заводе СК ликвидировали учебный пожар

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В четверг, 8 апреля, к корпусам завода «Воронежсинтезкаучук» съехались спасатели. К счастью, тревога была учебной – оперативные службы провели тренировку по теме: «организация тушения пожара и проведение аварийно-спасательных работ на объектах химической промышленности» в условиях города.

По легенде учений, из-за разгерметизации трубопровода от насоса подачи в испарительную емкость №2 произошла утечка растворителя на площади 441 «квадратов» с дальнейшим воспламенением. Тушение условного пожара осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

Спасатели оперативно эвакуировали всех людей, потушили пожар в кротчайший срок, избежав пострадавших и погибших.

- По результатам учений был проведен подробный анализ действий всех задействованных должностных лиц и выработаны направления совершенствования пожарной безопасности на территории объекта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.