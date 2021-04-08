В Воронеже столкнулись две маршрутки: пострадали 7 пассажиров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии с участием двух маршруток на Левом берегу Воронежа.

Сегодня, 8 апреля, около 12.08 на Ленинском проспекте, 123, это у озера на Минской, столкнулись два пассажирских ПАЗика, следовавших по маршруту №122 в попутном направлении со стороны Отрожки в сторону Димитрова.

- Водители допустили столкновение, совершая перестроение при подъезде к остановке. После этого один из автобусов врезался в стоящий на обочине полуприцеп грузового автомобиля, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - В результате ДТП семь пассажиров из маршрутных автобусов доставили в больницу с травмами. Сотрудники устанавливают причины ДТП.