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Общество8 апреля 2021 13:40

В Воронеже суд отклонил иск застройщика, оспаривавшего культурное значение снесенного комплекса XIX века

Также компания пытается через суд избавиться от штрафа за снос исторических зданий
Олег ИВАНОВ
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Момент разрушения старинного здания

Момент разрушения старинного здания

Фото: Кадр видео

Арбитражный суд Воронежской области отказал застройщику «Выбор-Север» в удовлетворении требований о признании незаконным приказа о включении «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом 8 апреля сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Речь идет о здании хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса - напомним комплекс исторических зданий разрушили 5 декабря 2020 года. А днем ранее, когда от сооружений практически ничего не осталось, его признали объектом культурного наследия. За такую медлительность чиновники стали предметом интереса Следственного комитета, возбудившего уголовное дело за халатность.

В строительной компании в свою очередь решили судиться с управлением по охране культурного наследия. Позже появилось и «экспертное заключение» с выводами, что «произошла полная физическая утрата объекта и утрата его историко-культурного значения». Вот только краевед Ольга Рудева заявила, что личность заказчика весьма странной экспертизы, скажем так, связана с компанией-застройщиком.

Также застройщик «Выбор-Север» пытается обжаловать в Воронежском областном суде штраф за снос зданий комплекса. В феврале Ленинский районный суд оштрафовал структуру компании на 750 тысяч рублей.