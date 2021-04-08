В Воронеже работница завода упала с крана

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

7 апреля работница воронежского завода получила травму при падении с высоты. ЧП произошло около 11.10 на предприятии «Тяжмехпресс». Степень тяжести травмы уточняют медики, инспекторы по труду и следователи начали проверку инцидента.

- 47-летняя сотрудница завода по выпуску тяжелых механических прессов, спускаясь по металлической лестнице электромостового крана, упала с высоты. При падении крановщица ударилась головой об пол. По предварительной информации, во время спуска по лестнице женщине стало плохо, она потеряла сознание. Наши сотрудники выясняют обстоятельства инцидента, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.

Женщину доставили в больницу.

- Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и сотрудники предприятия, изучается служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести вреда здоровью работника, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Сергей Барбашов.