В Воронеже за 2 часа остановили 20 машин со слишком тонированными стеклами

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7 апреля сотрудники Госавтоинспекции проверили в Воронеже более 100 автомобилей на допустимые значения тонировки, согласно требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Тонированные ветровые и боковые стекла машин часто становятся причиной наездов на пешеходов, столкновения автомобилей, особенно вечером и ночью. При использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, что повышает уровень опасности и риск возникновения ДТП.

За два часа автоинспекторы выявили более 20 автомобилей, у которых светопропускаемость стекол не соответствует требованиям техрегламента. Тем, кто не устранил нарушение на месте, сотрудники полиции выдали письменное требование с указанием срока устранения тонировки. Если водителя задержат повторно и выявят, что предыдущие требования по снятию тонировки не были исполнены, ему грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или арест до 15 суток (наказание определяет суд), сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.