В Воронеже ветер из Афганистана принесет с собой на День Космонавтики +21 градус

На следующей неделе девушки порадуют глаз легкими платьями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские метеорологи на этот раз удивили прогнозом. На 60-летний юбилей освоения космоса – 12 апреля – они пообещали дневную температуру +21 градус! Любопытно, что в 1961 году в день полета Юрия Гагарина в Воронеже тоже было очень тепло. Старожилы вспоминают, что люди были одеты практически по-летнему.

– Связано такое резкое потепление с приходом антициклона из Средней Азии, из районов Афганистана и Пакистана. Это крайне редкое природное явление, обычно потепление к нам приходит со Средиземноморья, и не такое резкое, – рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Почти летнее тепло днем, предположительно, продлится три дня. То есть, 12, 13 и 14 апреля придется снимать куртки и надевать футболки и легкие рубашки и платья. А вот, начиная с 15 апреля, немного похолодает. 15-го – до +19, а 16-го – до +15. Так что только за счет одной, очень теплой недели, прогноз на апрель как на аномально теплый в этом году месяц оправдается, несмотря на достаточно холодное его начало.

Что касается ближайших дней, то в течение них погода сильно не изменится. В ночь на пятницу, 9 апреля, подует северо-западный ветер, который принесет с собой мороз в -2 градуса, будет пасмурно. Днем солнце также не покажется из-за туч, потеплеет до +10.

Ночью в субботу, 10 апреля, луна будет показываться из-за облаков, но снова будет холодно – как и сутки назад, синоптики прогнозируют -2 градуса. Днем подует северный ветер, солнце будет выглядывать из-за туч. Столбик термометра поднимется до +12.

В ночь на воскресенье, 11 апреля, ветер снова поменяется – на этот раз на северо-восточный. При переменной облачности метеорологи обещают +2 градуса. Днем снова солнце будет показываться из-за туч. Потеплеет до +14.

И, наконец, в понедельник, 12 апреля, аномальное тепло будет ощущаться уже ночью. Восточный ветер принесет с собой облачную погоду и +6 градусов. Днем, как уже было сказано выше, столбик термометра скакнет до отметки +21. На солнце иногда будут набегать тучи.