Поликлинику на окраине Воронежа оштрафовали за наледь, неработающий лифт и отсутствие горячей воды

Воронежская транспортная прокуратура провела проверку в поликлинике № 2 на станции Отрожка (которая входит в систему РЖД) после обращения горожан в СМИ. Местные жители жаловались на неработающий лифт, а также наледь на прилегающей к поликлинике территории.

- В ходе проверки оба факта нашли подтверждение. Кроме того, прокурорские сотрудники обнаружили отсутствие горячей воды в ряде кабинетов, выявили нарушения при маркировке уборочного инвентаря, периодичности уборки и недостаточного обеспечения социального дистанцирования пациентов. Главврача обязали устранить нарушения. Оштрафовали ответственных лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре.