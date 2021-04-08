Воронежская область на протяжении последних 8 лет занимает 3 место в ЦФО по вводу жилья

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В рамках «часа исполнительной власти» в Воронежской областной Думе с отчетами о работе в 2020 году выступили руководители департаментов архитектурно-строительного блока.

По информации департамента строительной политики Воронежской области в 2020 году на территории Воронежской области введено в эксплуатацию 1 млн 723 тыс. кв. метров жилья, что составляет 100,1% от плана. По уровню объема ввода общей площади жилья Воронежская область на протяжении последних 8 лет занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа, уступая лишь Московской области и городу Москве; в рейтинге субъектов Российской Федерации — 12-е место.

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