Воронежец украл у прохожего «Айфон», попросив позвонить

В Новоусманском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительной информации, 31 марта на улице Строителей к 18-летнему парню подошел прохожий и попросил телефон, чтобы позвонить. Молодой человек дал свой «Айфон 12», с которым злоумышленник тут же скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний ранее судимый воронежец.

- В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Похищенный телефон изъят, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему понравился смартфон потерпевшего.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до 4 лет заключения.