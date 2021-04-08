В центре Воронежа взорвался … тротуар

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В среду 7 апреля в разгар дня на улице Плехановской напротив Оперного театра раздался взрыв. Очевидцы происшествия рассказали, что он был настолько мощным, что тротуарную плитку и песок разбросало на несколько метров. Отдельные фрагменты упали на припаркованные машины. При этом из-под земли поднялось пламя. Горожане предположили, что произошел взрыв силового кабеля.

Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в управе района. Аварийная бригада «Горэлектросети» выезжала на место для выяснения причин ЧП и ликвидации их последствий.

- Комбинат благоустройства убрал плитку и разбросанный песок и огородил место провала, - добавили в управе Центрального района. - "Горэлектросеть" направила на место лабораторию для установления причин аварийной ситуации. После проведения обследования будет понятно, какой кабель вышел из строя, причины взрыва и сроки устранения.

Только по счастливой случайности в момент ЧП на тротуаре не было прохожих, и никто не пострадал.

В мэрии напомнили, что в подобных случаях очевидцам ЧП надо звонить на телефон аварийно-диспетчерской службы 112.