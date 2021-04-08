Общественники и волонтеры собрали на Благовещенье в Воронеже больше 130 покалеченных птиц

Фото предоставлены Центром охраны животных "Наша природа"

7 апреля к зоологам в Центр охраны животных «Наша природа» принесли 132 диких птицы, покалеченных браконьерами и выпущенных «на волю» горожанами. Среди них два снегиря, 41 щегол, три зяблика, 22 чижа, две чечетки и 62 зеленушки. Многие птицы, по словам волонтеров, в очень плохом состоянии и нуждаются в лечении. У них многочисленные травмы и испорчено оперенье. Около трети таких птах обречены на гибель, остальным потребуется несколько месяцев на восстановление, прежде, чем они смогут вернуться в ествественную среду.

Много погибших птиц волонтеры находили в кустах и на газоне недалеко от мест продажи. Но дождь не позволил провести качественный поиск.

В тоже время общественники отметили, что в этом году удалось добиться результатов и получить поддержку от природоохранных и контролирующих структур – Росприроднадзора, полиции. В ходе рейдов на нескольких продавцов составили протоколы. При Благовещенском храме прихожанам раздавали листовки с призывом не покупать диких птиц у браконьеров. Тем более, что этому есть хорошая альтернатива: на площадках перед церквями голубеводы предлагали совершенно безвредно для птиц выпустить в небо декоративных голубей.

- Браконьеры при волонтерах боялись доставать клетки и торговали прямо из машин, - рассказали сотрудники Центра «Наша природа». – Удивило то, что многие горожане специально искали этих продавцов, чтобы купить и выпустить птицу.