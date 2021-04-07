В Воронежской области закрыли колодец у детсада из-за нарушений санитарных норм

Из-за нарушений санитарных норм в детском саду села Козловка Терновского района на 90 суток закрыли колодец, из которого брали воду для нужд дошкольного заведения. Причиной стали нарушения санитарных норм. Об этом рассказали 7 апреля в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Как оказалось, ранее здесь проводил проверку Роспотребнадзор. Санврачи нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований к качеству и безопасности питьевой воды. Суд признал виновным руководство МКОУ «Козловская СОШ» в правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ и приостановил деятельность колодца на 90 суток.

— Директор учреждения с указанной мерой согласился, пояснив, что вода в колодце перестала соответствовать санитарным нормам из-за поднятия уровня грунтовых вод в период паводка, — отметили в пресс-службе.