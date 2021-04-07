Воронежский фестиваль «Город-сад» в 2021 году вновь пройдет в Центральном парке

Фестиваль в сентябре снова соберет горожан и гостей города интересной программой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Одиннадцатый международный фестиваль «Город-сад» в Воронеже пройдет осенью в Центральном парке в традиционном формате. Ландшафтные и флористические проекты горожане и гости города смогут увидеть воочию. Это следует из технической документации, которую региональный департамент природных ресурсов выложил на сайте госзакупки. Ведомство 6 апреля начало поиск подрядчика на разработку концепции фестиваля.

Начальная стоимость работ – 1,5 млн рублей. Аукцион состоится 4 мая. «Город-сад» продлится четыре дня. К 1 июня победитель тендера должен будет разработать архитектурно-творческую концепцию и тематику фестиваля. А также предложить варианты декорирования фестивального пространства, флористического оформление состава участников конкурса и жюри. На фестивале должно быть представлено не менее трех флористических экспозиций и трех экспозиций из сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур от дизайнеров всероссийского уровня.

Напомним, в прошлом году юбилейный фестиваль «Город-сад» из-за пандемии коронавируса проводился в онлайн-формате.