Воронежский «Факел» прервал серию из 13 матчей без поражений, уступив «Алании» из Владикавказа

Игроки "Факела" дважды не сдержали напор "Алании". Фото: с сайта ФК "Факел"

В первом тайме матча во Владикавказе шла равная игра. А по опасным моментам преимущество, пожалуй, было у «Факела». Сначала Разборов упустил шанс забить свой 13 гол, потом Сергей Брызгалов из хорошей позиции неточно ударил головой.

Вторая половины игры началась вроде бы лучше некуда. Судья посчитал, что в штрафной «Алании» уронили Хызыра Аппаева. Но штатный пенальтист Олег Дмитриев ударил плоховато, сделав вратаря «Алании» Ростислав Солдатенко героем эпизода. Так тогда казалось. А на самом деле голкипер хозяев стал героем всего матча.

Это стало ясно после того, как «Алания» вскоре «наказала» гостей. Сначала на 57 минуте Алан Хабалов, получив классный пас пяткой, показал, как надо бить – мяч, облизав штангу, влетел в сетку. А потом вышедший на замену Ислам Машуков сначала загубил момент, но потом исправился. На 64 минуте он воспользовался ошибкой обороны «Факела» и отправил мяч в дальний угол ворот Александра Саутина – 0:2.

Хозяева поля спокойно довели матч до победы. Теоретически мог обеспечить им нервную концовку Максим Максимов, но опять на высоте был поймавший кураж Солдатенко.

«Факел» прервал серию из 13 игр без поражений. Напомним, туром ранее закончилась семиматчевая победная серия воронежской команды. Хотелось бы ошибаться, но, видимо, заложенная в межсезонье «физика» у футболистов стала проседать, и намечается спад. А может, мотивации не осталось. Во вторую лигу уже не упасть, а стремиться в переходные матчи нет никакого смысла – все равно нормального стадиона для премьер-лиги нет.

Более точный диагноз нынешнему состоянию «Факела» можно будет поставить после следующей игры. Она пройдет в Воронеже 11 апреля. Соперник тоже весьма крепкий – ивановский «Текстильщик» под руководством опытнейшего Сергея Павлова просто так никому очки не раздает. К слову, команды в турнирной таблице сейчас друг от друга не так далеко. «Факел» после поражения во Владикавказе опустился на 12 место, ивановцы сейчас занимают 14-е. Только вот очков у воронежцев побольше – 50 против 42. Битва с командой из города невест стартует в 15.00.