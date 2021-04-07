Пойманный под наркотиками водитель пытался подкупить воронежского полицейского

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Таловском районе 48-летнего местный житель, пойманный за рулем авто в состоянии наркотического опьянения, пытался откупиться от полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области 7 апреля.

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину 6 января. По результатам медосвидетельствования у него обнаружили наркотическое опьянение. При этом ранее горе-водителя уже лишили водительских прав за пьяную езду на дороге. Было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Спустя месяц, 4 февраля, он решил стражам порядка дать взятку, чтобы в его отношении уголовное дело закрыли. Однако вложенные в уголовный кодекс на столе полицейского 34 тысячи рублей и 50 долларов США только усугубили ситуацию. Теперь ему придется отвечать еще и за попытку дать взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.