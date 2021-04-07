В Воронежской области затопило четыре низководных моста

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области по состоянию на 7 апреля в результате паводка затопило четыре низководных моста. При этом проблем с жизнеобеспечением населения нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели зафиксировали повышение уровня воды за последние сутки в четырех реках и воронежском водохранилище. Так, выше всего поднялся Дон в районе города Лиски – на 30 см, и Хопер в районе города Поворино – на 35 см. На пять сантиметров выше стала река Битюг в Боброве, на 11 см река Ворона в Борисоглебске.

На реках Дон, Девица и Подгорная наоборот, происходило понижение уровня воды.

Кроме того, в регионе развели два понтонных моста из-за паводка – в воронежском микрорайне Шилово и в Лискинском районе.