Воронежские экологи назвали удовлетворительным состояние реки Усмань

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

В Воронежской области продолжают мониторить состояние реки Усманка после сообщений о ее загрязнении. Проводит его рабочая группа, куда входят сотрудники департамента природных ресурсов и экологии, уполномоченные органы и общественные организации. По состоянию на 30 марта специалисты установили снижение вредных веществ в водоеме.

Пробы воды были взяты в контрольных точках: возле автомобильного моста у въезда в воронежский природный биосферный заповедник, у села Орлово, возле моста в селе Новая Усмань, в селе Бабяково и б/о ВГУ Веневитиново.

Специалисты оценили состояние реки как удовлетворительное.

– Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в районе впадения Усмани в реку Воронеж близки к нормативам, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения, – пояснили в департаменте.

Очередной отбор проб воды планируется 7 апреля.

Напомним, ситуация с загрязнением реки Усманка вышла на общероссийский масштаб. В начале декабря прошлого года на границе Воронежской и Липецкой областей произошла экологическая катастрофа – разлив химических веществ в водоем. В реке начала массово начала гибнуть рыба, ведомства провели ряд проверок, и они еще продолжаются.