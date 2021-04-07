В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой без отопления оставались 38 домов

Жители 38 домов вынуждены были обходиться без тепла батарей около полутора суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты устранили утечку воды, из-за которой без отопления и горячей воды остались жильцы 38 многоквартирных домов в Ленинском и Центральном районах.

По данным пресс-центра ЖКХ Воронежской области, работы на поврежденном участке трубы завершили в 5.50. В 6.25 в систему начала поступать вода. По идее, сейчас батареи уже должны потеплеть. Если этого не случилось, надо разбираться со своей управляющей компанией, возможно, возникли какие-то локальные проблемы с возобновлением подачи тепла.

Напомним, жители 38 домов вынуждены были обходиться без отопления и горячей воды с 16.40 понедельника, 5 апреля. Также без этих коммунальных благ оставались два детсада. По поводу длительного отключения тепла проводят проверку сотрудники прокуратуры.