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Общество7 апреля 2021 13:45

В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой без отопления оставались 38 домов

Около 6.30 начали подачу воды, сейчас, по идее, батареи уже должны потеплеть
Артем ИЛЬИН
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Жители 38 домов вынуждены были обходиться без тепла батарей около полутора суток.

Жители 38 домов вынуждены были обходиться без тепла батарей около полутора суток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты устранили утечку воды, из-за которой без отопления и горячей воды остались жильцы 38 многоквартирных домов в Ленинском и Центральном районах.

По данным пресс-центра ЖКХ Воронежской области, работы на поврежденном участке трубы завершили в 5.50. В 6.25 в систему начала поступать вода. По идее, сейчас батареи уже должны потеплеть. Если этого не случилось, надо разбираться со своей управляющей компанией, возможно, возникли какие-то локальные проблемы с возобновлением подачи тепла.

Напомним, жители 38 домов вынуждены были обходиться без отопления и горячей воды с 16.40 понедельника, 5 апреля. Также без этих коммунальных благ оставались два детсада. По поводу длительного отключения тепла проводят проверку сотрудники прокуратуры.