В Воронеже спасают пятерых осиротевших бельчат

Фото из группы "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж." в соцсети "Вконтакте"

Воронежским зооволонтерам принесли пятерых новорожденных бельчат – три девочки и два мальчика. Малышей доставили местные жители из села Чертовицы. Они рассказали, что мама – белка погибла: спустилась попить из бочки, но не удержалась на краю, сорвалась и утонула. Понимая, что одним малышам не выжить, очевидцы гибели белки забрали ее детей из гнезда и привезли в Центр помощи диким животным «Сердце леса».

Сейчас с малышами все в порядке. Зоологи выкармливают их специальной молочной смесью для щенков. Как только бельчата подрастут, их попытаются выпустить в лес.