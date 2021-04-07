Под Воронежем задержанному с килограммом наркотиков курьеру дали 15 лет «строгача»

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Бобровский районный суд приговорил к 15 годам и 1 месяцу строгого режима наркокурьера, перевозившего через Воронежскую область на такси 1,2 килограмма наркотиков. 27-летний житель Саратовского региона переправлял дрянь в Ростов-на-Дону, рассказали в региональном главке 7 марта.

Автомобиль «Форд Фокус» службы такси остановили для досмотра сотрудники региональных ГИБДД, УФСБ и УНК главка на 596 километре автодороги М-4 «Дон». Водителя попросили выйти из машины. В присутствии понятых у него проверили дорожную сумку. В ней находился сверток с кристаллическим веществом. Как показала экспертиза, изъятое вещество – наркотик мефедрон, весом более 1200 граммов.

В ходе следствия мужчина признался, что сверток нашел в тайнике в лесу города Одинцово и вез его в Ростов. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима.