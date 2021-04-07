Вахтовичке из Воронежа задолжали почти 150 тысяч рублей за работу на Крайнем Севере

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Жительница Воронежской области обратилась в Гострудинспекцию по поводу невыплаты ей 147,8 тысяч рублей зарплаты. Как оказалось, она трудилась вахтовым методом в ООО «Строительная компания Восток» в Хабаровском крае. Но обещанных денег по возвращению так и не получила.

Как сообщили в инспекции, ведомством была проведена внеплановая проверка организации. Специалисты установили, что местность, где работала женщина, приравнивается к районам Крайнего Севера. За весь период вахты с мая по август 2020 года перед сотрудницей образовалась задолженность почти в 150 тыс. рублей.

– Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание по погашению долга. Решается вопрос о привлечении виновных в нарушении трудовых прав к административной ответственности, – пояснили в трудинспекции.