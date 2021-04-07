Пьяный сельчанин угнал у сестры автомобиль, чтобы покататься

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В селе Пески Петропавловского района полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 35-летний местный житель ранее уже был судим за аналогичное преступление. Оказалось, что в этот день он заехал домой к своей сестре и пока той не было дома, взял ее машину, чтобы покататься.

Пропажу «Лады Гранта» женщина обнаружила, когда вернулась. Она тут же обратилась к правоохранителям. Через некоторое время стражи порядка остановили похожее авто. За рулем был пьяный брат потерпевшей. Он объяснил, что в этот день выпил и «ему захотелось покататься».

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас любитель пьяной езды находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.