Воронежцы могут сдать отработанные батарейки и мелкую электротехнику в управу своего района

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцам станет проще сдать на утилизацию отработанные батарейки и мелкую электротехнику. Специальные контейнеры для сбора опасных отходов появились недавно в зданиях пяти управ районов Воронежа: Центрального, Советского, Ленинского, Левобережного и Коминтерновского. В управе Железнодорожного района сейчас идет ремонт. Как только он закончится, контейнер установят и там.

Еще четыре контейнера появятся в зданиях Центрального ранка и ТЦ «Москва», а также в парке «Алые паруса». В последнем, кстати, регулярно проходят акции по сбору на переработку различных отходов. Ближайшая такая пройдет в субботу 17 апреля.

Для удобства контейнеры будут окрашены в яркие зеленые цвета. Сдать в них кроме батареек можно поломанные телефоны, фены, зарядки, наушники, провода и любые другие мелкие электрические приборы. - - Все это впоследствии отправится на переработку: ООО «Национальная экологическая компания» займется утилизацией батареек с получением вторичного сырья, а ООО «ГлетГрупп» для таких же целей будет забирать электротехнику, - сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики области. - Именно эти организации, а также городское управление экологии реализуют проект, благодаря которому в Воронеже появились такие точки сбора опасных отходов.

Кстати, контейнер для сбора батареек давно стоит и в помещении самого департамента ЖКХ по адресу: улица Плехановская, 8, в холле первого этажа, справа от входа. Кроме того, найти ближайший к вам пункт сбора поможет и интерактивная карта https://etonemusor.ru/wastes/14, которую сделал Денис Евграфов. Сейчас на ней отмечено 25 точек сбора такого рода отходов.