В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли еще 17 человек

Число заражающихся уменьшается, а вот количество умерших растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Областной штаб по противодействию коронавирусу предоставил данные за сутки по заболеваемости COVID-19.

За последние сутки заразились еще 195 человек. По этому показателю Воронежская область – седьмая среди худших регионов России. Больше людей подхватили эту заразу только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях. Всего заболевших за время пандемии в нашем регионе стало 76 548.

Выздоровело чуть больше народу, чем заразились – 199 человек за последние сутки. Это восьмое место по России. Больше людей излечились, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Московской, Нижегородской, Самарской, Ростовской областях и в Башкортостане. Всего в нашем регионе победили коронавирус 71 211 человек.

Снова увеличилось число умерших. Сутки назад их было 13, теперь 17. Всего же коронавирус свел в могилу уже 2911 жителей Воронежской области.