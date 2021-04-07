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Происшествия7 апреля 2021 11:32

В Воронеже мошенник крал деньги у желающих заказать столик в ресторане

Одной из его жертв стала женщина из Старого Оскола
Юрий КОЗЛОВ
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Хотевшая устроить праздник оскольчанка просто отдала свои деньги аферисту.

Хотевшая устроить праздник оскольчанка просто отдала свои деньги аферисту.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В декабре 2020 года в местный отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Старого Оскола. Женщина рассказала, что собиралась заказать торжество в одном из воронежских ресторанов. Ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником ресторана и потребовал предоплату – 10 тысяч рублей. Женщина перечислила деньги, а потом выяснила, что деньги достались неизвестному мошеннику. В ресторане их, конечно, не получали.

Сотрудники воронежского уголовного розыска вместе с коллегами из Старого Оскола сумели вычислить и задержать преступника. Аферистом оказался 24-летний житель Ульяновска с криминальным прошлым. Он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Этот молодой человек, как оказалось, обзванивал рестораны и под невинным предлогом узнавал контакты гостей, забронировавших столик. А потом звонил им под видом работника развлекательного заведения и требовал предоплату. На его совести, как выяснили оперативники, несколько таких преступлений.

В отношении афериста возбудили уголовное дело по части 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда махинатор из Ульяновска будет находиться под подпиской о невыезде.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области