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Общество7 апреля 2021 10:40

На улице райцентра под Воронежем появился настоящий фронтовой бомбардировщик

Он стал очередным экспонатом музея военной техники под открытым небом
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядит бомбардировщик, который теперь установили на улице Новой Усмани.

Так выглядит бомбардировщик, который теперь установили на улице Новой Усмани.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В центре Новой Усмани теперь можно посмотреть на фронтовой бомбардировщик СУ-24М. Боевая машина пополнила музей военной техники под открытым небом, расположенный на Аллее славы. Самолет уже стоит рядом с БТР-60БП, появившимся в 2019 году и танком Т-80Б, привезенным в 2020-м. 9 апреля пройдет торжественное мероприятие, посвященное его установке.

Бомбардировщик доставили с аэродрома «Балтимор» глубокой ночью. За время службы установленный в Новой Усмани этот самолет совершил около 200 боевых вылетов. Его экипажи участвовали в обеих контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. На этой боевой машине в разное время летали Герои Российской Федерации Юрий Ероховец и Николай Шпитонков.

Самолет привезли в райцентр глубокой ночью.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.