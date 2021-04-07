На улице райцентра под Воронежем появился настоящий фронтовой бомбардировщик

Так выглядит бомбардировщик, который теперь установили на улице Новой Усмани. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В центре Новой Усмани теперь можно посмотреть на фронтовой бомбардировщик СУ-24М. Боевая машина пополнила музей военной техники под открытым небом, расположенный на Аллее славы. Самолет уже стоит рядом с БТР-60БП, появившимся в 2019 году и танком Т-80Б, привезенным в 2020-м. 9 апреля пройдет торжественное мероприятие, посвященное его установке.

Бомбардировщик доставили с аэродрома «Балтимор» глубокой ночью. За время службы установленный в Новой Усмани этот самолет совершил около 200 боевых вылетов. Его экипажи участвовали в обеих контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. На этой боевой машине в разное время летали Герои Российской Федерации Юрий Ероховец и Николай Шпитонков.