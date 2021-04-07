В Воронеже разыскивают водителя, сбившего женщину на «зебре»

Сбитую женщину отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 6 апреля, около семи утра у дома № 6 на улице Матросова случилось ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

По данным полиции, водитель пока еще не установленной машины, ехавший со стороны Грамши в направлении Краснознаменной, сбил 63-летнюю пенсионерку, местную жительницу. Он шла по нерегулируемой «зебре». Женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.

Водитель не остановился, чтобы оказать помощь. Сейчас его разыскивают. Возможных свидетелей ДТП просят позвонить в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу по телефону 8 (473) 269-60-36.

- Всего 6 апреля в Воронежской области случилось 102 ДТП, из них 73 – в Воронеже, 21 – в районах, 8 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы шесть человек. Инспекторы остановили 12 пьяных водителей и еще 5 ехавших на красный свет. Все они будут оштрафованы, - рассказали в региональном ГУ МВД.