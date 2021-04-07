В Воронеже в мэрии утвердили список разрешенных мест отдыха у воды

Загорать безопаснее, если соблюдать социальную дистанцию. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На сайте мэрии появился список разрешенных в 2021 году мест отдыха у воды. В Центральном районе это территория возле санатория имени Горького, в Железнодорожном - четыре пляжа: в микрорайоне Боровое, «Сосновый бор» на берегу Усманки, у базы отдыха «Маяк» и на левом берегу водохранилища в 2,4 километрах от моста через реку Воронеж. Еще два места отдыха расположены в Левобережном районе. Это Набережная Авиастроителей, 4л и ул. Арзамасская, 4л (рядом от парком «Алые паруса»).

Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент эпидемиологическая обстановка позволяет не закрывать пляжи. При этом отдыхающим будут только рекомендовать соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Городские спасатели сообщили, что обследовать дно водоемов, скорее всего, начнут после майских праздников.