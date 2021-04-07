В Воронеже на ночном пожаре две девушки отравились дымом

Пожарным пришлось не только тушить огонь, но и эвакуировать жильцов. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Стало известно, кто пострадал на ночном пожаре в Ленинском районе в доме № 127 на улице Матросова.

- С отравлением продуктами горения госпитализированы две девушки 25 и 30 лет, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, о том, что на улице Матросова загорелась двухкомнатная квартира, в МЧС сообщили во вторник, 6 апреля, в 23.54. А потушили пожар уже в среду, 7 апреля, в 00.23. При этом пришлось эвакуировать 25 человек. Огонь сильно повредил обе комнаты на площади 50 квадратных метров.