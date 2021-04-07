Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%

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В отчетном периоде Tele2 не только развивала самый динамичный сегмент MVNO-бизнеса – банковских операторов, но вышла в новое направление по запуску проектов для известных медийных личностей. Общая база абонентов виртуальных операторов, которые работают на сети Tele2, превысила 4,8 млн клиентов. Монетизация направления подтверждается двузначными темпами роста выручки Tele2 – доход от развития MVNO за отчетный период вырос более чем в полтора раза.

База более 20 виртуальных операторов, которые работают на сети Tele2, выросла на 28% по сравнению с 2019 годом и превысила 4,8 млн. Выручка Tele2 от MVNO-сегмента в 2020 года увеличилась на 55% год к году.

Драйвером развития направления MVNO стали банковские виртуальные операторы: доходы от их работы увеличились на 73% год к году, а абонентская база показала рекордный для стагнирующего рынка рост на 32%. Все банковские операторы в России работают на сети Tele2. В конце 2020 года тройка банковских MVNO («Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл») пополнилась еще одним проектом: своего виртуального оператора на сети Tele2 создал «Газпромбанк».

Рост выручки и числа клиентов обусловлен также созданием новых MVNO-проектов. Так, в первом полугодии 2020-го Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию оператора «Воентелеком» в партнерстве с Министерством обороны. Сейчас «Воентелеком» работает на базе Tele2 в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде.

В 2020 году Tele2 запустила проекты в принципиально новых рыночных нишах: они доказали, что создать MVNO могут не только банки или сетевые ретейлеры, но и известные персоны с лояльной аудиторией. В сентябре на рынке появился Migo Mobile от бизнес-блогера Азама Ходжаева. Компания сделала упор на создании сообщества предпринимателей и привлечении активных людей, которые хотят развивать свои проекты. Запуск оператора в партнерстве с блогером стал уникальным бизнес-кейсом в России и мире, когда MVNO-проект основан на эксклюзивном контенте – главном преимуществе проекта.

В декабре 2020 года о создании виртуального оператора Eagle Mobile объявил действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Оператор запустился на инфраструктуре Tele2 под собственным брендом, интеграция реализована по модели light MVNO. Команда MVNO-дирекции Tele2 помогла разработать ряд продуктовых «фишек» нового оператора: групповую скидку на пользование услугами связи, участие в благотворительной программе, честные тарифы с защитой от подписок.

Кроме того, в августе 2020 года Tele2 запустила MVNO для АО «Глонасс» в сегменте интернета вещей. Виртуальный оператор позволил расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект помог повысить безопасность на дорогах страны и улучшить качество мониторинга коммерческого транспорта и грузов.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Плюсы запуска MVNO очевидны как для хост-оператора, так и компаний, решающихся на создание своего проекта. Через виртуальных операторов мы активно привлекаем новых клиентов на высоконасыщенном и очень конкурентном рынке. С помощью MVNO-партнера мы получаем возможность дотянуться до тех абонентов, которые с радостью подключают услуги связи от любимого банка, спортсмена или блогера. Благодаря MVNO-проекту наши партнеры увеличивают срок жизни клиента в 4-5 раз. Именно услуги становятся связующим звеном между различными экосистемами компаний, что помогает им успешно развивать основной бизнес. Основа успеха любого виртуального оператора – в создании правильного продукта и глубоком понимании целевой аудитории. Двузначные темпы роста абонентской базы наших партнеров говорят о том, что они преуспели и в первом, и во втором».