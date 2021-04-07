Федеральная казна выделит Воронежу 1,16 миллиарда рублей на строительство Остужевской развязки

Проект реконструкции Остужевской развязки. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

Во время отчета в Воронежской облдуме руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что власти договорились о выделении из федеральной казны 1,16 миллиарда рублей на строительство Остужевской развязки. Финансирование будет разбито на два года. В 2021-м федералы собираются выделить 223 миллиона рублей. И еще 940 млн обещают перечислить в 2022 году.

Напомним, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о выделении 220 миллионов рублей на первый этап реконструкции улицы Остужева. Тогда же в мэрии сообщили, что готовы все документы для проведения торгов для определения подрядчика, который начнет строительство развязки.

На первом этапе реконструкции планируют сделать путепровод с четырьмя полосами для движения в каждом направлении через железнодорожные пути на улице Остужева. Эти работы стартуют уже в 2021 году.

Проект реконструкции Остужевской развязки. Фото: gkdt.ru

Предусмотрены еще два этапа. Во время них запланирована реконструкция существующего моста и строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской в виде листа клевера и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

В районе остановки «ДК «Электроника» появится надземный переход, а на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом – эстакада.

Проект реконструкции Остужевской развязки. Фото: gkdt.ru

Первый этап работ оплатят из регионального дорожного фонда. Далее рассчитывают на привлечение финансирования из федеральной казны. Как мы сейчас видим, не без оснований.

В общей сложности на реконструкцию планируют потратить около 4,7 миллиардов рублей. Займет она предположительно 2,5 года.