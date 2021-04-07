В Воронеже в ночном пожаре пострадали люди

Пожарные справились с огнем через полчаса после вызова. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 6 апреля, в 23.54 в доме № 127 на улице Матросова, расположенном в Ленинском районе, загорелась двухкомнатная квартира.

- На место ЧП выезжали 18 наших сотрудников на пяти пожарных машинах. Специалисты МЧС спасли от огня 10 человек, еще 25 эвакуировали. Пожар ликвидировали в 00.23. Пламя повредило обе комнаты квартиры на общей площади 50 квадратных метров. По оперативным данным, во время ЧП пострадали люди, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

«КП-Воронеж» уточняет информацию по пострадавшим.