Воронежские приставы арестовали машину «Яндекс.Такси» за 45 неоплаченных штрафов

Фото: пресс-служба УФССП по Воронежской области.

В Воронеже приставы арестовали машину «Яндекс.Такси» за 45 неоплаченных штрафов. Их общая сумма составила 265 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Воронежской области. Lada Vesta 2020 года выпуска отправилась на штрафстоянку.

Совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД прошел на пересечении улицы Ломоносова с Московским проспектом. Сотрудники госавтоинспекции остановили 26 владельцев машин с неоплаченными штрафами. Судебные приставы оформили три ареста транспортных средств. Помимо автомобиля такси на штрафстоянку отправили две личных машины, у каждого из хозяев задолженность насчитывает более 70 тысяч рублей.

Как пояснили в региональном УФССП, владельцы могли избавиться от долгов на месте с помощью безналичной оплаты. Так поступили шесть человек, с них взыскали 350 тысяч рублей. Нескольким воронежцам, задолженности которых не превышали трех тысяч, вручили официальные требовании о погашении штрафов в срок.

Напомним, за последнюю неделю в областном центре произошло несколько ЧП с участием таксистов. Так полицейские задержали 45-летнего водителя, раскатывавшего по городу в состоянии опьянения. В салоне у него при этом были разбросаны шприцы и присутствовали следы приема запрещенных веществ. Ранее 48-летний таксист сбил насмерть пенсионерку у дома №25 по улице Богдана Хмельницкого.