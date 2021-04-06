Никитинский театр поставит интерактивный спектакль-игру со зрителями по улучшению Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Каким я хочу видеть идеальный Воронеж, если бы у меня был неограниченный ресурс? Этот вопрос подтолкнул Никитинский театр к постановке нового спектакля.

Обещают нечто прорывное, чего до сих пор не было в театральной сфере Воронежа – спектакль-интерактив, спектакль-игру, в которую будут играть зрители.

- Нам важно сделать спектакль, в котором зрители могут быть авторами того, что происходит на сцене. В результате получится что-то похожее на настольную игру, только вместо стола у нас будет сцена, - поделились в театре. - Мы смотрим на Воронеж и фантазируем о том, каким он может быть еще. Каким бы он стал, если бы стало возможно все. Будем ли мы счастливее, если парковочных мест станет столько, чтобы хватать всем, а над каждым мусорным баком появится навес? Какие изменения инициируем сами? Если бы у нас у всех была возможность поселиться в любой части города, то как бы изменился этот город? В поисках ответов на все эти вопросы мы создаем такой спектакль, который сделан про Воронеж и для Воронежа. В рамках игры создается поле для возможности высказаться и быть услышанным. В ходе подготовки проекта изучены основные достижения и проблемы города, взяты интервью у горожан. Все это станет частью постановки.

В спектакле будут участвовать 30 зрителей, из которых сформируют команды. Каждая команда будет курировать какой-либо район города. В результате игры команды, соревнуясь и предлагая позитивные перемены, создают привлекательный для них самих облик города.

Суть игры «Децентрализация» в том, что почти в любом городе инфраструктура, основная культурная и социальная жизнь сосредоточены в центре города. Спектакль предлагает фантазию: если вдруг цент закрыт, в каких районах что должно появиться, чтобы жителям города стало комфортно, чтобы все необходимое и важное было рядом. Чтобы центр не был сосредоточением всех благ и не «душил» сам себя.

Над проектом «Децентрализация» работает команда творцов из Берлина и Казани, а также известный воронежский художник Ян Посадский, зарекомендовавший себя социальными проектами, вызвавшими резонанс в Воронеже.