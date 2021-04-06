Бессмертные рифмы: воронежцев приглашают поучаствовать в патриотической акции

Фото из архива "КП". Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Стихотворный марафон «Бессмертные рифмы» приурочен к 9 мая. Присоединиться к всероссийской акции и прочитать военные стихотворения смогут все желающие. На YouTube создан одноименный канал.

Присылайте ваши видео или ссылку на них на e-mail: rifma@argumenti.ru. Организаторы отмечают: «Неважно, где это видео будет записано - в крутой студии или в маршрутке».

Кроме того, участникам предлагают написать небольшую информацию о том, как их семьи коснулась война: кто из родственников воевал или работал в тылу. А также о том, почему они решили принять участие в акции.