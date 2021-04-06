Краска на отреставрированной арке на улице Феоктистова в Воронеже не пережила зимы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы с сожалением заметили, что свежая краска на вазонах и витых гипсовых украшениях «Триумфальной» арки у дома №6 на улице Феоктистова потрескалась и местами осыпалась. Что такое, ведь дом и арку капитально ремонтировали только в конце прошлого года?

Все дело в спешке и нарушении условий проведения работ, рассказал Марк Дехтярь, скульптор, занимавшийся восстановлением декоративных элементов арки. По его словам, рабочие нарушили условия выполнения работ. Торопясь завершить контракт, подрядчик покрасил лепные элементы при минусовой температуре. В результате даже качественная краска тут же начала лопаться и за зиму совершенно облупилась.

Скульптор пообещал исправить ошибку в ближайшее время, как только позволит погода. Чтоб история не повторилась.

О ремонте видового дома читайте в материале «Комсомолки».