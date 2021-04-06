150 жителей Воронежской области пожаловались на осложнения после перенесенного коронавируса

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При Павловской районной больнице открылся кабинет постковидных осложнений с целью своевременного выявления и лечения пациентов, переболевших коронавирусом. За короткое время за помощью специалистов обратились 150 павловчан.

- Пациента с ПЦР-отрицательным тестом направляют в кабинет постковидных осложнений мобильные бригады или врачи ковидных отделений стационара, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Специалисты отмечают, что чаще всего пациенты кабинета жалуются на проблемы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и эндокринной систем.

- При необходимости врач может воспользоваться телемедицинской связью, чтобы получить консультацию узких областных специалистов, - говорят в департаменте. - Кроме того, в кабинете ведется запись пациентов на обследования или консультацию в областной диагностический центр.

Кабинет работает по будням с 8:00 до 10:00, кабинет №220 на втором этаже Павловской РБ.