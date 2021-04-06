Под Воронежем мужчину, зарезавшего гражданскую жену, посадили на 6,5 лет

За роковой удар ножом мужчина отправится в колонию строгого режима на 6,5 лет. Фото: из архива «КП»

Вечером 28 сентября 2020 года на улице Мира поселка Хохольский 44-летний житель выпивал вместе со своей 48-летней сожительницей. Разгоряченные алкоголем гражданские супруги в какой-то момент начали выяснять отношения. Последним аргументов в ссоре был нож, оказавшийся в руке мужчины. Он ударил им гражданскую жену в поясницу. Ранение оказалось смертельным.

Убийцу задержали. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- На следствии мужчина признал свою вину, подтвердив свои показания в ходе проверки на месте преступления. До суда он находился в СИЗО. Его вина подтверждалась также показаниями свидетелей и результатами судебных экспертиз, – рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Евгений Гетманов.

В итоге мужчину осудили на 6,5 лет колонии строгого режима.