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Общество6 апреля 2021 18:22

В Воронеже начали ремонтировать тротуары на Кольцовской и 20-летия Октября

В Ленинском районе на восстановление пешеходных дорожек потратят 39 миллионов
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

С наступлением весны дорожники приступили к ремонту и строительству пешеходных дорожек в Воронеже. Работы стартовали на улицах Кольцовской и 20-летия Октября. Тротуары приведут в порядок, а, где необходимо, - оборудуют пандусами для маломобильных пешеходов и детских колясок.

В 2021 году на эти работы Ленинскому району Воронежа выделили около 39 миллионов рублей, - рассказали в управе . - Площадь обновленных тротуаров составит более 22 тысяч «квадратов». В перечне ремонта 19 адресов.