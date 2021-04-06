Галантный воронежец оказался грабителем

53-летняя жительница Воронежа стала жертвой ограбления. Женщина находилась в супермаркете на улице Переверткина. Когда она спускалась по лестнице, галантный молодой человек предложил ей руку. Но неожиданно незнакомец выхватил из кармана дамы две денежных купюры по тысяче рублей и убежал.

По заявлению потерпевшей на место преступления прибыли оперативники. Они изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и жертву ограбления.

- По полученной информации стражи порядка установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Ранее судимого кражу 41-летнего местного жителя оперативники по горячим следам задержали на территории Железнодорожного района и доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что помогая даме, заметил у нее в кармане деньги и не сдержался. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и отпустили его под подписку о невыезде.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.