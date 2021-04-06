Похититель воронежского мэра пытается обжаловать приговор

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Осужденный за похищение нынешнего мэра Воронежа Вадима Кстенина Руслан Котиев подал в Первый кассационный суд общей юрисдикции жалобу на решение Советского райсуда Воронежа, отправившего его в 2018 году на 8 лет в колонию строгого режима. Вместе с Котиевым осудили и двух его подельников.

Напомним, Вадима Кстенина, занимавшего в 2018 году пост руководителя регионального департамента ЖКХ, похитили три жителя Ингушетии, потребовав за чиновника выкуп в пять миллионов рублей. Сначала бандиты захватили водителя Кстенина. Вместе с ним прибыли к дому чиновника. Выскочив из салона служебной "Тойоты", двое парней быстро затолкали госслужащего внутрь. Руководителя департамента спас сосед, случайно ставший очевидцем этого инцидента. Он позвонил в полицию.

Тем временем похитители вывезли чиновника в багажнике на Юго-Западное кладбище, где и потребовали за его жизнь крупную сумму в течение 10 дней. На следующую встречу с бандитами Вадим Кстенин прибыл под прикрытием полиции. Вымогателей задержали.