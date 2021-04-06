Воронежские полицейские через полгода нашли похитителя сумки из «Газели»

В октябре прошлого года 21-летний воронежец на улице Домостроителей оставил открытым салон припаркованной у магазина «Газели», а когда через несколько минут вернулся, то обнаружил, что из машины пропала сумка с мобильным телефоном и наушниками. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей. Молодой человек написал заявление о краже в полицию.

Несколько месяцев оперативники выясняли личность предполагаемого вора и искали его. Под подозрение попал ранее судимый за имущественные преступления 34-летний воронежец, которого оперативники задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Задержанный рассказал, что заметил на улице открытую машину и воспользовался случаем. Похищенные вещи мужчина сдал в ломбард. При обыске у него дома полицейские нашли залоговый билет из ломбарда. Сейчас оперативники выясняют судьбу похищенного имущества.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция по ней предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.