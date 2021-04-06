Владимир Нетёсов: «Важна поддержка садоводов и огородников на государственном уровне»

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Тематическая неделя приемов прошла в нашем регионе с 29 марта по 2 апреля на 40 общественных площадках.

По поручению председателя областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Владимира Нетёсова в ней приняли участие представители партии всех уровней. Было получено около 600 обращений по самым актуальным проблемам. В частности, речь шла об отсутствии в ряде СНТ площадок для сбора твердых коммунальных отходов, требующих ремонта подъездных путях, неудовлетворительном состоянии электросетей.

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