Каждому третьему воронежцу при увольнении не хватит денег даже на 2 недели

А что делать, если нет финансовой «подушки безопасности»? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Большинство жителей Воронежской области - 92% - признались, что во время поиска работы испытывают финансовые трудности. Вероятно, это связано с тем, что так называемой «подушки безопасности» на случай увольнения обзаводятся немногие.

Как выяснила служба исследований hh.ru, каждый пятый респондент из Воронежской области (19%), если поиск работы затянется больше, чем на неделю, начнет испытывать финансовые трудности. 16% смогут продержаться около двух недель.

Треть воронежцев - 33% - могут спокойно потратить на поиск работы от 4 недель до 1,5 месяца. И только 14% воронежцев могут искать работу до 3 месяцев, не испытывая при этом трудностей с деньгами.

Как отметили исследователи, при поиске работы финансово труднее всех рабочему персоналу и представителям транспортно-логистической сферы. Также выяснилось, что женщины лучше справляются с финансовыми трудностями, чем мужчины.

Но что делать, если нет «подушки безопасности»? Треть респондентов признались, что во время поиска работы их поддерживали родственники. Некоторым даже пришлось продать автомобиль. Финансами выручали своих коллег 61% опрошенных в Воронежской области. В долг, как показал опрос, дают чаще мужчины, чем женщины. Особенно согласны поддержать финансово представители автомобильного бизнеса. В целом, коллеги возвращали эти деньги.