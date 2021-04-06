Воронежцы могут узнать о сроках капитального ремонта своего дома из интерактивной карты

В Воронеже ремонт планируется в 195 домах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Узнать о том, планируется ли в вашем доме капремонт и в каком объеме, теперь можно узнать с помощью интерактивной карты, которая появилась на сайте Фонда капремонта. (www.fkr36.ru).

На карте отмечены 195 многоэтажек, в ближайшие месяцы пройдут работы или будут подготовлены проектно-сметные документы. Чтобы получить информацию, достаточно кликнуть кнопкой мышки на любой из домов. Сервис выдаст перечень работ, предусмотренных краткосрочным планом капитального ремонта.

По плану, в этом году капремонт пройдет в 493 домах области, 195 из которых расположены в Воронеже. Кроме ремонта крыш, фасадов, подвалов и фундамента, замены систем отопления, водопровода и канализации, в многоэтажках заменят 125 лифтов с истекшим сроком эксплуатации. На ремонт в 2021 году направят 4,2 миллиона рублей.